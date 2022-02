Agüero confesó que tiene “miedo” de correr por su problema de salud y se sometió a un ping pong con sus fans: de la prueba en River a la pelea con Messi

El delantero explicó en stream cómo se sintió al jugar un fútbol tenis

Desde que tomó la decisión de alejarse del fútbol de manera definitiva, la vida de Sergio Agüero transita un andar tranquilo donde realiza las actividades que más disfruta. Uno de los puntos que cambió a la hora de prender stream es que ahora puede tocar algunos temas que durante su época como futbolista era preferible evitar para no entrar en polémicas. La presencia del Kun en las redes cada vez es mayor y le explicó a sus fanáticos cómo vive el día a día después del diagnóstico que lo hizo colgar los botines.

El ex goleador recordó sus palabras que lo volvieron viral hace pocos días: “Cada vez que me cruzo de brazos me duele el chip este de mierda. Salí en todos lados por decir esto del chip, de Iron Man... Igual quedó gracioso viste. Me llamó el cardiólogo y me dijo: ‘Che, vi esto. Jaja. Estuviste muy bien’. Pensé que me iba a cagar a pedos. Estaba boludeando doctor y tengo que ir a hacerme un estudio”.

“El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de futbol-tenis y me ahogo. Qué loco todo esto. Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Siento el corazón que va al palo. Ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando. Listo, ya está. ¿Qué dicen ustedes? Por si las moscas. Si ustedes quieren ver más stream digan que sí, si me quieren ver correr son uno hijos de puta”, explicó el Kun con una broma hacia sus espectadores al final.

Además, este martes Agüero se puso disposición de sus seguidores en Twitter para hacer unas entretenidas preguntas y respuestas que una multitud se comenzó sumando. Dentro del sinfín de consultas, apareció la cuenta oficial del FC Barcelona y envió una que llamó la atención a todos los presentes: “¿Cuál es el compañero más boludo que has tenido en el Barça?”. El Kun, que tuvo unos breves partidos con la camiseta del blaugrana, la ignoró y muchos fanáticos se sumaron a cuestionar lo realizado por el encargado de las redes del cuadro español.

La pregunta del Barcelona que Agüero no contestó





LA ENTREVISTA DE LOS FANÁTICOS A SERGIO AGÜERO

— ¿Ganador de la Champions League este año?: “Ojalá el Manchester City”.

— ¿Vació o asado?: “Molleja jee”.

— ¿Por qué algunos jugadores cuando entran o salen de hoteles no saludan a los aficionados que están esperando verlos?: “Primero por seguridad no nos dejan y segundo vas muy enfocado al partido. Pero no te enojes, es así en cualquier lado”.

— ¿Sos macrista o peronista?: “Soy Kunista jeee”.

— ¿Cuál es tu banda de rock favorita?: “Buena pregunta, Creedence va eh”

— ¿Si no hubieras sido futbolista, dónde crees que estarías ahora?: “No lo sé, siempre me pregunto qué pasó. Vivir en una villa necesitas suerte lamentablemente. Quizás no estaría hoy aquí”.

— ¿Por qué no se hizo tu pase de Independiente al Bayern Múnich?: “Me contaron esa historia como fue. Los del Bayern me fueron a ver un partido contra Estudiante de La Plata. Jugué horrible justo y les encantó José Sosa. Lo compraron a él”.

— Si sólo te pudieras quedar con una camiseta de todas las que intercambiaste siento jugador, ¿con cual te quedarías?: “Uff, buena pregunta. Messi”.

La amistad de Messi y Agüero lleva muchos años

— ¿Cuál es tu historia más divertida con Messi?: “Cuando jugábamos a la play en 2005 y nos peleábamos mal, a veces no nos hablábamos por un día”.

— Siempre dijiste que nunca tuviste contacto con la dirigencia de Independiente pero hay fotos tuyas con Moyano: “Buenísimo eso. Explico, fui a presentarle el proyecto del cual hice con Gabi Milito para el complejo en Villa Dominico. Fuimos a pedir autorización. Gracias”.

— ¿El mate amargo o dulce?: “Amargo se toma . Pero ya no puedo tomar más”.

— ¿Cómo fue concentrar y convivir con Messi durante tanto tiempo en la Selección?: “Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco. Sólo cuando perdíamos porque queremos ganar”.

— ¿Los 5 defensas más difíciles que te tocó enfrentar?: “Terry, Van Dijk, Sergio Ramos, Puyol y Ferdinand”.

— ¿Qué pasó cuando te probaste en River?: “Es una historia larga. Era una filial de River y había problemas en ese momento con el Rojo. Problemas de porcentajes con mi pase”.

— ¿Cuál es el título que más disfrutaste Kun?: “La Copa América”.

— Haces chistes de cómo te dejó la inoculación experimental con un chip en el cuerpo y te cagó tú carrera ¿le dijiste a tus fans que no te pondrás más dosis o prefieres omitirlo?: “Uy por qué tan agresivo jeee. No sé qué fue mi causa porque dejé el futbol. Todavía nadie supo qué paso. Pudo haber sido el covid o la dosis. La realidad es que no sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar. Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado no lo sé”.

— Si tenés 100 y seguís pagando es porque otros miembros de la sociedad tal vez tienen 0. Y trabajaron lo mismo o más que vos. Volvé acá Kun, te extrañamos. Tenemos el país más lindo del mundo no te olvides: “No sé quién sos, pero tenés la cuenta verificada. Me da igual porque no vivo acá jeeee abrazo. Sin dudas el mejor país lejos. Che flaco posta no sé quién sos y espero que lo tomes bien jee. Pero en serio me da igual la política, no sé si trabajas de eso. Pero todo de diez”.

