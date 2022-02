Sergio Goycochea aseguró que no se juntaría con el Cabezón Ruggeri y criticó sus dichos sobre Maradona

El ex arquero de la Selección criticó el accionar de su ex compañero

Al escuchar el nombre de Sergio Goycochea uno rápidamente lo vincula a la selección argentina y al Mundial de Italia 1990, donde el arquero fue vital para que el combinado nacional avanzara hasta la final producto de sus atajadas en las tandas de penales contra Yugoslavia y el conjunto local, la Nazionale.

Durante una entrevista con El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt y se emite por Radio Ensamble, el ex futbolista fue consultado sobre su vínculo con su ex compañero Oscar Ruggeri y sorprendió al evidenciar una desgastada relación con el ex capitán del combinado albiceleste.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, fue la pregunta que destapó todo. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”. Desde el piso, insistieron: “¿Y nunca tampoco no?”. “No, por ahí no...”, intentó cerrar el tema. A la hora de definirlo a Ruggeri, se limitó a realizar una mirada dentro del campo de juego: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán”. Cuando le preguntaron por el Cabezón como persona, otra vez buscó evitar las declaraciones: “No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

El arquero integró la Albiceleste entre 1987 y 1994, coincidiendo durante varios años con Ruggeri. Pero aparte ambos estuvieron en el plantel de River Plate hacia fines de los 80.

Ruggeri y Goycochea en el Mundial 90 con Argentina (Foto: Getty)

Más adelante, en otro fragmento de la entrevista, el Goyco mostró un tono crítico con el accionar del Cabezón en los últimos días, en donde contó cómo peleaba y cuestionaba a Maradona por su adicción a las drogas. “Yo creo que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera. Uno puede hablar, aconsejar y obviamente emitir una opinión, pero cuando del otro lado deciden una cosa es muy difícil cambiar. Es así. Aparte son cosas que la verdad que son muy íntimas. Y hoy no estando Diego, la verdad que no me gusta hablar”, manifestó.

“Es muy personal. Y hoy te colgás medalla diciendo ‘no, yo quería..’. Punto. Yo prefiero no hablar y prefiero no hablar más de Diego. Te digo la verdad, de corazón. Porque me han llamado de todas partes del mundo y no he hablado. No me hace bien hablar, porque me ha costado mucho. No me quiero colgar banderas que no me corresponden y que se malinterpreten. No quiero eso con Diego”, remarcó.

El ex marcador central y actual panelista televisivo había asegurado durante los últimos días: “Yo me peleé bastante con Diego por este tema, mucho. Eran charlas privadas que me metía en la habitación y hablábamos bien. Enojado yo, porque le decía ‘qué loco que no te das cuenta lo que sos’. No sé si lo superaba lo grande que era. Le repetía mucho: ‘Tenés el mundo a tus pies. ¿Querés ser presidente? Te preparas y vas a ser presidente. ¿Querés agarrar la FIFA? Vas a agarrar la FIFA’. Salen imágenes a cada rato de Diego, hay en todo lados y pensar que tenía un año y medio más que yo. Podría ser el rey”.

“Yo lo peleaba porque le cuestionaba todo. Y siempre me decía que estaba saliendo de a poco. Yo sabía que no iba a salir, no se sale más de esas cosas. Porque Cai (usó como interlocutor al Cai Aimar), droga tuve cerca cantidad miles de veces. Nunca se me ocurrió ni probar. No sé si fue por miedo de fallarle a mi familia, a mis viejos. Diego nunca nos dejó estar cerca, nunca nos dejó llegar. O sea, nos dejaba un rato y sabía que después nos íbamos. Se nos era difícil estar cerca y sacarlo de todo eso. Porque era un mundo que había dado vuelta alrededor de él”, añadió el Cabezón.

Más allá de este tema, Goycochea también aprovechó la oportunidad para respaldar al Dibu Martínez, quien durante los últimos partidos del combinado nacional recibió críticas por parte de Nacho González por sus actitudes fuera de los campos de juego al afirmar que “se lo está comiendo el personaje”. El ex mundialista discrepó y planteó: “Yo creo que está disfrutando del momento. El Dibu esperó casi 10 años. Se fue con 17 años del país a hacer un camino y todo esto lo encontró a los 28 años, con todo lo que significó personalmente por el protagonismo que tuvo él, y después porque también había una historia detrás de la camiseta, después de 28 años sin ganar la Copa América, que se diera contra Brasil, en el mismísimo Maracaná. Te desbordás emocionalmente. Pero bueno, ya está. Puede pasar y seguramente irá aprendiendo. Nadie está preparado para que te llegue la fama de golpe y lo puedo decir por conocimiento de causa”, comentó.

“A Nacho lo conozco, tengo un afecto, pero por ahí a él le parece eso y desde su órbita opina eso. Yo prefiero pensar que es un momento emocional. Sí hay que manejarlo con cuidado el nivel de exposición, porque va a ser mucho más grande y hay que tener en cuenta que lo que uno dice o hace en esta situación que ha conseguido el Dibu hoy repercute 100 mil veces más”, concluyó.

