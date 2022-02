El Flaco Vivaldo participó en “100 Argentinos Dicen” y contó el día que hizo pis en pleno partido

El ex arquero de Chacarita contó la vez que hizo pis en una cancha en pleno partido

Este lunes, Jorge Vivaldo fue junto a su esposa y sus dos hijos a 100 Argentinos Dicen, el programa que se emite por Canal 13 y que, en esta ocasión, condujo la influencer Nati Jota. El ex futbolista se divirtió contestando algunas preguntas e hizop reir al estudio al recordar una anécdota de su época como arquero en el fútbol argentino.

“Me resultas conocido”, le dijo la conductora cuando inició el juego y allí el Flaco se presentó como ex jugador de Chacarita Juniors, Olimpo y Colón, entre otros equipos. Después de un rato de preguntas y respuestas vinculadas al programa, el actual entrenador de 54 años fue consultado sobre un episodio que quedó marcado en su carrera.

Fue la propia Nati Jota quien le dijo “tengo miedo que hagas algo ahó detrás que yo se que hacías en tus tiempo de jugador”. Claro, ella no se refería a sus atajadas, sino a lo que el ex guardameta hizo en una ocasión durante un encuentro de fútbol. “Estábamos jugando un partido, contra Vélez, yo atajaba en Olimpo. El árbitro era (Héctor) Baldassi. Ganábamos 1 a 0 y Vélez estaba peleando el campeonato. Se venían con todo, yo tenía que ir al baño y Baldassi no me dejó. Tenía que hacer pis y le dije, ‘¿Cómo hago?’. ‘No se, arréglate’, me contestó. Y en un momento que íbamos a tirar un córner, yo hice que estaba elongando me corrí la calza, nadie se dio cuenta e hice pis”.

Mientras se escuchaban las risas de las productoras desde atrás de cámara, Vivaldo se lamentó porque lo que era un secreto en ese momento, terminó siendo conocido por todos: “Me mandó en cana un compañero”, explicó. Por suerte, fue triunfo para el elenco de Bahía Blanca por 1 a 0 en aquel encuentro.

Jorge Vivaldo en su etapa como futbolista

Pese a su buena onda, el ídolo de Chacarita Juniors no pudo ganar el desafío en 100 Argentinos Dicen porque en la última pregunta la otra familia consiguió los puntos necesarios para quedarse con la victoria. Además, su actuación no fue demasiado sobresaliente ya que solo acertó una respuesta: “Por fin una”, festejó cuando lo consiguió.

El ahora entrenador se encuentra sin club, después de su último ciclo en Comunicaciones. Además, tuvo pasos por Temperley, Villa San Carlos, y Tristán Suárez, entre otros equipos del ascenso además de por su amado Chacarita, en donde atajó durante seis años y consiguió un ascenco a la primera división en 1999.

SEGUIR LEYENDO: