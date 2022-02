Segundo round entre Ruggeri y Goycochea: “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás”

El mítico arquero de la Selección criticó el accionar de su ex compañero

Días atrás, una vieja pelea entre Sergio Goycochea y Oscar Ruggeri volvió a escena tras algunos cruces dialécticos. Fue el ex arquero de la selección argentina quien aseguró que no se juntaría con el Cabezón y criticó sus dichos sobre Maradona. Goyco no ocultó su malestar por el accionar del ex defensor al hablar públicamente sobre las adicciones de Diego.

“¿Te sentarías a comer con Oscar Ruggeri?”, fue la pregunta que destapó todo. “No, por qué. No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco”. Desde el piso, insistieron: “¿Y nunca tampoco no?”. “No, por ahí no...”, intentó cerrar el tema.

Esto ocurrió durante una entrevista con El Show del Regreso, programa que conduce Ulises Jaitt y se emite por Radio Ensamble. Goycochea fue consultado sobre su vínculo con su ex compañero Oscar Ruggeri y sorprendió al evidenciar una desgastada relación con el ex capitán del combinado albiceleste.

A la hora de definirlo a Ruggeri, se limitó a realizar una mirada dentro del campo de juego: “Es un gran jugador, campeón de todo y capitán. ¿Cómo persona?. No lo sé, es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

El equipo de la semifinal 90 ante Italia (Giusti, Serrizuela, Goycochea, Ruggeri, Simón, Maradona. Abajo: Burruchaga, Caniggia, Olarticoechea, Basualdo y Calderón)

Este lunes, durante el pase entre F12 y F90 por ESPN y donde forma parte como panelista, el Cabezón arremetió contra Goyco, aunque sin nombrarlo. “Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil”.

Ruggeri hace mención a un problema legal que tuvieron en el pasado por un dinero que le prestó al suegro de Goycochea y que un negocio inmobiliario no salió según lo esperado. “Es totalmente mentira lo que cuenta Ruggeri”, llegó a decir el ex arquero, quien contó que una propiedad, según él de mucho más valor al dinero prestado, fue entregada al Cabezón como resarcimiento y dio por cerrado el tema.

Pero el ex defensor de la selección argentina quien coincidió con el arquero en la Albiceleste entre 1987 y 1994, además de formar parte del plantel de River Plate hacia fines de los 80, no se quedó atrás y dio más detalles de lo ocurrido. “‘Uh, porque usted no tienen idea’... Ustedes no la sacaron y la pusieron. No era un vuelto, eh”, expresó en relación al dinero que había prestado. “¿Era rúcula?”, le consultaron en la mesa sobre si se trataba de dólares. “Era rúcula sembrada acá desde el norte del país al sur del país. Era la granja completa. Y los de cabeza grande”, continuó Ruggeri.

Y cerró: “La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, Como siempre. Cuando vs prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.

