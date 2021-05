Pizzi habló de la clasificación de Racing a la final: “Merecemos estar donde estamos”

“Estoy tranquilo, fue un partido de mucha tensión. No está en condiciones esta cancha para hacer un gran juego lamentablemente. Los dos tenemos virtudes y tratamos de controlarlas. Estoy contento por llegar a la final, creo que merecimos estar donde estamos . Nadie nos regaló nada. Ahora a disfrutar este momento”, fueron las primeras palabras que soltó Juan Antonio Pizzi luego de que Racing consumara la clasificación a la final de la Copa de la Liga Profesional contra Boca en San Juan.

Muchos habían dado a Pizzi por muerto (en términos futbolísticos) tras el 0-5 ante River por la Supercopa Argentina, pero la Academia se repuso y supo cómo encarrilar el tren: “El fútbol ya me dio más de lo que a cualquier ser humano le puede dar el deporte. Estoy tranquilo y contento. Hemos tenido un semestre intenso, entrenamos fuerte y duro, con poco descanso y muchos compromisos. Y cumplimos con lo que proyectamos”.

Mañana se sortearán los octavos de final de la Libertadores, objetivo por el que los de Avellaneda lucharán en la segunda mitad del año. Los posibles rivales son San Pablo, Vélez, Cerro Porteño, Defensa y Justicia, River, Universidad Católica de Chile, Olimpia y justamente Boca.

Pizzi, sereno pese a la clasificación de Racing a la final de la Copa de la Liga (Foto Baires)

“(Con las bajas que tuvimos) no dimos ventajas. Nosotros tenemos un plantel completo, lamentablemente hay circunstancias que no dependen de mí, de la AFA ni el país. Son situaciones que se viven y lamentablemente pasan a nivel mundial en esta época específicamente en Argentina. Pero bueno, son las reglas y la situación era esta. Me alegro mucho por Arias y Mena. Espero que estén disfrutando en la concentración de Chile”, mencionó el DT racinguista por dos hombres importantes con los que no pudo contar hoy.

Al estratega blanquiceleste lo consultaron por la posibilidad de que la directiva compara los pases de Aníbal Moreno, Tomás Chancalay y Enzo Copetti, tres grandes valores del conjunto a esta altura de la temporada: “Esas son decisiones del club, estoy muy contento con los jugadores que pudimos incorporar, los que hemos subido y los que estaban, que hacen un esfuerzo terrible y son gente de experiencia que saben lo que es representar a un club como ese. Me alegro por todos”.

Ahora en la Academia aguardan por un oponente pensando en la final del próximo viernes que puede llegar a darle un título de copa nacional. El mismo saldrá de la llave que enfrentará a Colón de Santa Fe e Independiente. Víctor Blanco, en la previa, ya anunció: “Sueño con una final contra el Rojo”.

SEGUIR LEYENDO: