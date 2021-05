Agustín Rossi y un dardo a River tras la eliminación de Boca: “Hay muchos que ya estaban de vacaciones”

La exhibición en los negocios, una de las estrategias más utilizadas por las tabacaleras para continuar publicitando sus productos, no está prohibida por la Ley Nacional de Control de Tabaco. Por qué las regulaciones parciales, como la vigente en la Argentina, no son suficientes

Copa América: dos gobernadores rechazaron organizarla en Brasil y un rival de Bolsonaro dijo que la prioridad es la pandemia

Joao Doria, máxima autoridad de San Pablo, aclaró que la prioridad de ese estado será “salvar vidas”. Ibaneis Rocha, de Brasilia, aseguró que no se opone a la realización del evento, “siempre que se respeten las medidas sanitarias necesarias”. Los mandatarios de Pernambuco y Rio Grande do Norte, en cambio, adelantaron que esas regiones no están en condiciones de organizar partidos ante el impacto del covid-19