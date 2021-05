Gorosito encendió el debate y aseguró que Gallardo no es el máximo ídolo de River: “Ninguno de los chicos que escribe en esa porquería de Twitter o Instagram lo vio”

Marcelo Gallardo ha generado una verdadera revolución desde que asumió como entrenador en River. El Muñeco lleva casi siete años y logró 12 títulos, que sumados a los que obtuvo como futbolista suman 20. Entre los más destacados se encuentran Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997, como jugador, y las dos Copas Libertadores como entrenador, una ganada ni más ni menos a Boca.

Y justamente si hay algo que se le valora a Gallardo fue haber puesto a River de vuelta en un lugar de preponderancia internacional y sobre todo en los mano a mano contra su acérrimo rival, al que lo ha eliminado en cinco ocasiones seguidas en cruces de eliminación directa. Por ello, la mayoría de los jóvenes que disfrutan del andar del equipo del Muñeco lo colocan al entrenador como uno, sino el mayor, ídolo de la historia de River. No todos, claro está, ya que Néstor Gorosito, jugador surgido del Millonario y ex entrenador, aseguró que Gallardo no es el mejor.

Con una encendida defensa, Pipo dijo que “El Beto Alonso es el ídolo máximo de River” y además apuntó contra los jóvenes que se agolpan día a día en las redes sociales. “Ninguno de los chicos que escribe en Twitter, en Instagram o en toda esa porquería lo conocieron, no lo vieron. Entonces marca mucha tendencia en todo lo que es política pero no es ninguna verdad”, explicó en diálogo con Líbero, por TyC Sports.

Néstor Gorosito y Marcelo Gallardo en tiempos en los que Pipo era entrenador de River y el Muñeco jugador (Télam)

Gorosito compartió plantel con el Beto y fue partícipe del equipo multicampeón de mediados de la década del 80. “Mis primeras concentraciones fueron con Mostaza Merlo y Beto Alonso. Yo dormía a los pies y ellos tenían un televisor chiquitito de este lado... Me acuerdo que la primera concentración, cuando me estaba durmiendo, o Beto o Mostaza me decían ‘nene, andá a buscar ensalada de frutas’. Yo iba a la heladera, le traía lo que me pedían y ellos esperaban a que me duerma y otra vez ‘nene, traé queso y dulce’. Me tenían así como hasta la 1 ó 2 de la mañana y yo estaba destrozado pero me reía. A ellos le gustaba porque yo no decía nada, me daba rabia pero me la bancaba”, recordó.

Al comparar aquella época con la actual, Pipo explicó: “Por ahí hoy te agarran los psicólogos y te dicen que está mal pero desde mi crianza y todas las cosas que me inculcaron mis papás de la educación me parece que lo hacían como diciendo ‘mirá que vos estás ahí y nosotros estamos más arriba, si querés estar acá dale más’”. Y agregó: “El grupo humano es el que sostiene los malos momentos. Ese grupo en sí merecía salir campeón de todo. Salimos campeones del torneo local seis fechas antes del final y dimos la vuelta en la Bombonera, ganamos la Copa Libertadores, la Interamericana y la Copa del Mundo, la única que tiene River en su historia”.

Gorosito se encuentra sin club, y aún guarda la esperanza de volver a dirigir a San Lorenzo. Tras la renuncia de Diego Dabove, Pipo se ilusiona: “Han elegido a otro muchacho, si no se dio por algo fue, no hay que buscar segundas cosas. En su momento me habían dicho que Matías Lammens no quería, pero lo llamé y me lo negó. Yo le creí. Con Marcelo Tinelli tengo muy buena relación, está todo bien si elige o eligió a otro. Ya llegará el momento, no tengo dudas. Quiero y sé que voy a dirigir a San Lorenzo”.

SEGUIR LEYENDO: