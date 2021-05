River blindó por una impactante cifra a Flabian Londoño, el “nuevo Falcao” que brilla en la Reserva: hasta cuándo firmó contrato

El momento de la firma del vínculo, junto a Rodolfo D'Onofrio (River Plate oficial)

Se llama Flabian Londoño Bedoya, tiene 20 años, pero en River ya lo conocen como “el nuevo Falcao”. N° 9 igual que Radamel, llegó a las Inferiores del Millonario y comenzó a destacarse por su técnica y capacidad goleadora: es el máximo anotador de la Reserva de la Banda, con 9 conquistas. Y ya tiene contrato profesional: esta tarde firmó su vinculación con el club de Núñez hasta diciembre de 2024.

La rúbrica se dio en las oficinas del Monumental, con la presencia del presidente Rodolfo D’Onofrio y del secretario Ignacio Villarroel. Aunque no trascendió, River habría blindado al delantero con una cláusula de salida de alrededor de 20 millones de dólares.

Londoño, que ya está bajo el radar de Marcelo Gallardo, tomó notoriedad extra a mediados de marzo, cuando le anotó un gol a Boca (tras cesión de Benjamín Rollheiser) en el clásico preliminar. El oriundo de Ebéjico, Colombia, nació el 9 de julio de 2000) y llegó a River desde el Club Deportivo La Masía. “Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotear”, manifestó el atacante que sueña con compartir equipo con sus compatriotas de Primera. Y tiene como referente... Sí, a Falcao.

“Tengo varias cosas de él, como el juego aéreo y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy el nuevo Falcao me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más”, reveló en una entrevista con As Colombia.

Gustavo Fermani, uno de los entrenadores de la Reserva, explicó cómo llegó el punta a Núñez. “A Londoño Bedoya lo traje de un draft, llegó en Quinta División. Nunca imaginé tenerlo ahora en Reserva. Tiene mucha movilidad y buena técnica para jugar de 9. Ahora se le abrió el arco”, explicó en charla con el programa radial Jogo Bonito (FM Late 93.1).

El grito de gol ante Boca, de marzo pasado

“Entrené algunas veces con el primer equipo y Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me dirigió en un amistoso y me dio indicaciones que me sirvieron mucho”, declaró Londoño sobre sus primeros contactos con el Muñeco. La competencia como ariete es intensa: tiene por delante a Rafael Santos Borré, Federico Girotti y Agustín Fontana; además de otros atacantes que pueden jugar por adentro, como Matías Suárez, Julián Álvarez o Lucas Beltrán. Pero le sobra tiempo para dar el salto: pertenece a River hasta 2024. Y un detalle importante: como se cumplieron los 30 meses desde que fue registrado en AFA, ya no ocupa plaza de extranjero.

SEGUIR LEYENDO: