Tras la renuncia de Pergolini como vicepresidente de Boca, qué lugar ocupará Riquelme y cómo se distribuirán los cargos

Riquelme, durante el empate de Boca ante Sarmiento, por la Copa de la Liga

La interna en la conducción de Boca quedó al descubierto tras la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia primera del club. El empresario y conductor confirmó su decisión a través de sus redes sociales. “La verdad es que no me he peleado con Jorge (Ameal), persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca. Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado”, argumentó en un video.

“Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión. Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club. Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse”, rezó el comunicado que emitió la institución.

Detrás de la determinación están las diferencias entre Pergolini y el Consejo de Fútbol en el área de comunicación. El ex Caiga quien Caiga gestionó un plan para llegarles a los socios e hinchas de Boca a través de un canal oficial que se anunció a mediados de 2020 cuando la pandemia del coronavirus había explotado hacía pocos meses, y que se estrenó a fines de febrero de 2021 con Mario de invitado especial en el primer programa.

Además de un noticiero, los fanáticos boquenses disponen de la transmisión por streaming de los partidos de la Reserva, el fútbol femenino y otros deportes amateurs. Y quizás haya llamado la atención que ni Miguel Ángel Russo ni ningún integrante del Consejo de Fútbol hayan pasado por los micrófonos del propio canal oficial. Apenas un futbolista brindó un breve testimonio: Carlos Zambrano.

Así confirmó su renuncia Pergolini

A partir de ahí brotaron las versiones de diferencias irreconciliables por las miradas distintas a la hora de mostrar el día a día xeneize, sobre todo puertas adentro del complejo de Ezeiza, más allá de que Pergolini lo desmintió. La aparición de la cuenta de redes “Boca predio”, vendiendo contenido intimista de lo que sucede allí a través de un video (una movida de la que el periodista no participó ni tuvo conocimiento), resultó un detonante.

¿Quién ocupará el sillón de Pergolini? La Comisión Directiva se reunirá el próximo lunes 5 de abril para resolverlo. El estatuto de la institución de la ribera indica que “los cargos de Presidente y Vicepresidente 1º se elegirán en los comicios en forma directa, pudiendo ser reelectos por un (1) solo período consecutivo. Los cargos de Vicepresidente 2º, Vicepresidente 3º, Secretario General, Prosecretario General, Secretario de Actas, Tesorero y Protesorero se distribuirán anualmente en la primera reunión ordinaria del cuerpo, los restantes nueve (9) miembros se desempeñarán como vocales titulares. En casos especiales podrá efectuarse alguna sustitución cuando la Comisión Directiva lo considere necesario”. Esta situación, a todas luces, encarna un “caso especial”.

En las últimas décadas, en Boca se ha dado que las principales autoridades tomaran distancia, pero no que renunciaran a sus cargos, como ocurrió en esta oportunidad. Una coyuntura particular se dio en 2008, cuando murió el entonces presidente Pedro Pompilio. Allí, asumió como titular el propio Jorge Amor Ameal, quien ocupaba la vicepresidencia primera. El vice segundo subió un escalón y la tercera quedó vacante.

Según fuentes del club consultadas por Infobae, lo mismo sucedería en esta oportunidad; es decir, Juan Román Riquelme pasaría a ser el vicepresidente primero (rol para el que había sido elegido Pergolini) y Roberto Digón ocuparía la posición de vice segundo. Más allá de que dará un paso al frente en la línea sucesoria, el ex enganche continuará al frente del Consejo de Fútbol, su función principal dentro de la estructura auriazul.

SEGUIR LEYENDO: