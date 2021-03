Recrudece la interna en Boca: Mario Pergolini presentó la renuncia indeclinable a la vicepresidencia

Mario Pergolini anuncia la renuncia indeclinable a la vicepresidencia de Boca

Mario Pergolini presentó la renuncia indeclinable a la vicepresidencia de Boca. El ex conductor televisivo comunicó su decisión a través de las redes sociales. “Hola qué tal, un saludo sobre todo para la gente de Boca. Estoy acá para confirmar que sí, que presenté la renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera del club. La verdad que les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. La verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca”, comenzó su descargo el ahora ex dirigente de Boca.

Si bien Pergolini no lo confirmó, las diferencias con el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme habría sido el detonante para que el periodista decida dar un paso al costado. “Uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado”, agregó.

Para terminar, en un video que grabó y publicó en su cuenta de Instagram, Mario reconoció que “no quería que se arme este revuelo” pero que entiende por qué sucede. “Quería dejar esto aquí en mi cuenta, seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias”, cerró.

Los detalles de la guerra fría que protagonizaron los dos vicepresidentes xeneizes.

Compartieron campaña, posaron para los flashes y celebraron la victoria en las elecciones de diciembre de 2019. Mario Pergolini, vicepresidente primero, había asegurado que no tenía ningún problema en quedar por debajo de la nómina de la lista si se trataba de adherir a Juan Román Riquelme -quien finalmente resultó vice segundo- a la fórmula de Jorge Amor Ameal. Desde que iniciaron sus labores hubo poco por no decir nulo diálogo. Y en parte fue lógico, ya que sus departamentos y obligaciones ni se rozaban. Pero con el paso del tiempo la relación entre los vices se desgastó por intereses comunes y preponderancia de las figuras.

Pergolini se encargó del área de prensa y gestionó un plan integran de comunicación para llegarles a los socios e hinchas de Boca a través de un canal oficial que se anunció a mediados de 2020 cuando la pandemia del coronavirus había explotado hacía pocos meses y que se estrenó a fines de febrero de 2021 con Mario de invitado especial en el primer programa.

Además de un noticiero, los fanáticos boquenses disponen de la transmisión por streaming de los partidos de la Reserva, el fútbol femenino y otros deportes amateurs. Y quizás haya llamado la atención que ni Miguel Ángel Russo ni ningún integrante del Consejo de Fútbol haya pasado por los micrófonos del propio canal oficial. Apenas un futbolista brindó un breve testimonio: Carlos Zambrano.

En un principio se rumoreó que Riquelme había impedido que las cámaras ingresaran al Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza, algo que fue desmentido casi instantáneamente por Pergolini. Y a los pocos días se empezó a publicar contenido desde adentro de las instalaciones en las que se mueve el plantel profesional. El conductor tenía pensado instalar un estudio en la Bombonera y otro en Ezeiza pero no está confirmado que el segundo se haya conformado finalmente.

Mario Pergolini habla del mensaje que le envió Riquelme

Mario trató de desactivar, en más de una oportunidad, rumores de conflictos internos en el club con su habitual tono irónico mediante videos en su cuenta de Instagram o en su programa de radio. La última vez fue a principios de mes, cuando comentó en Vorterix que se había enterado de su pelea con Riquelme a través de los medios: “Ahí me enteré por qué estaba enojado. Porque dice que no me dan los jugadores para no sé qué cosa”. Tras eso aseguró que había intercambiado mensajes con Román y que no había discusión.

Su estado de ánimo se habría modificado luego de que los miembros del Consejo de Fútbol publicaran un video con el anticipo del lanzamiento de “Boca Predio”, una plataforma desconocida hasta ahora.

El video institucional de Boca que recrudeció la interna del club

“Desde este sábado, eso que tanto esperaste. Ver al club que amás como nunca lo viste antes”, fue el mensaje que acompañó a las imágenes del Centro de Entrenamiento de Ezeiza, Pablo Ledesma (flamante entrenador de inferiores), Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini (CDF), Russo y Sebastián Battaglia (técnico de la Reserva). Una fecha y horario acompañó al corto audiovisual: 03/04 (o sea, este sábado en el que Boca cumplirá su aniversario 116) a las 18 horas (media hora antes del inicio del partido con Defensa y Justicia en la Bombonera por la Copa de la Liga).

El video fue sacado a la luz por el Patrón Bermúdez y luego se replicó en la cuenta de Instagram de Battaglia y Todo sobre Román, la oficial de Riquelme. Tanta incógnita llevó a la pregunta de qué era lo que se venía en el club y lo llamativo fue que en el sector de prensa no estaban al tanto de qué se trataba esta cuestión. Luego transcurrieron horas de hermetismo y rumores de renuncia de Pergolini, con Ameal oficiando de bombero mediador entre las partes, hasta que finalmente el propio Pergolini anunció su adiós en su cuenta de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: