El video de la polémica: la noticia que terminó de hacer explotar la interna en Boca y desembocó en la renuncia de Pergolini

El video institucional de Boca que recrudeció la interna del club

“Desde este sábado, eso que tanto esperaste, ver al club que más amás, como nunca lo viste. Boca predio”.

El video, con música épica de fondo; inocente a simple vista, una sencilla venta para cualquier desprevenido, terminó de hacer explotar la interna en Boca, que derivó en la renuncia de Mario Pergolini a la vicepresidencia. Lo publicó la cuenta de redes Boca Predio, lo compartió “Todo sobre Román”, que pertenece a Riquelme. Cuando se viralizó ayer, Infobae consultó a diferentes fuentes del club cuál iba a ser su contenido y su objetivo. Ninguna supo precisarlo.

La publicación aceleró el final de una serie de desencuentros entre el ya ex vice y el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme en el área de comunicación. El empresario y conductor apuntalaba ideas frescas, respaldadas en la tecnología, para acercarse a los socios, partiendo de la idea de Boca TV. Pero no logró darle el desarrollo que deseaba, tal como declaró en el video en el que confirmó su decisión: “No me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado”.

Pergolini se encargó del área de prensa y gestionó un plan integran de comunicación para llegarles a los socios e hinchas de Boca a través de un canal oficial que se anunció a mediados de 2020 cuando la pandemia del coronavirus había explotado hacía pocos meses y que se estrenó a fines de febrero de 2021 con Mario de invitado especial en el primer programa.

Además de un noticiero, los fanáticos boquenses disponen de la transmisión por streaming de los partidos de la Reserva, el fútbol femenino y otros deportes amateurs. Y quizás haya llamado la atención que ni Miguel Ángel Russo ni ningún integrante del Consejo de Fútbol haya pasado por los micrófonos del propio canal oficial. Apenas un futbolista brindó un breve testimonio: Carlos Zambrano.

Los rumores marcaban que Riquelme había impedido que las cámaras ingresaran al Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza para resguardar la intimidad de la plantilla, algo que fue desmentido casi instantáneamente por Pergolini en su programa, cuando empezaron a aflorar versiones que hablaban de diferencias con Riquelme. Incluso, hace 10 días, observaron juntos (también estaba Jorge Bermúdez) el partido de Reserva ante Talleres. Y a los pocos días se empezó a publicar contenido desde adentro de las instalaciones en las que se mueve el plantel profesional.

La comunicación de Mario Pergolini

En las últimas horas resurgieron las voces que hablaron de diferencias. Y la irrupción de la cuenta Boca Predio ofreciendo a partir del sábado lo que precisamente planificaba Pergolini con el canal supo a chispazo buscado. De hecho, el conductor sigue a sólo dos cuentas en Instagram. Una de ellas es la flamante aparición, de la que no tuvo participación, a pesar de ser el rostro de la comunicación de la institución.

En el video se pueden ver imágenes del Centro de Entrenamiento de Ezeiza, de Pablo Ledesma (flamante entrenador de inferiores), Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini (Consejo), Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia (técnico de la Reserva). Una fecha y horario acompañó al corto audiovisual: 03/04 (o sea, este sábado en el que Boca cumplirá su aniversario 116) a las 18 horas (media hora antes del inicio del partido con Defensa y Justicia en la Bombonera por la Copa de la Liga).

El 2 de marzo, cuando también habían arreciado las versiones de renuncia o de amague de dimisión de Pergolini, el empresario había dado su versión en los micrófonos de su programa de radio, por Vorterix. “No hay amenazas de eso, yo creo. ‘Miren que me voy’, bueno, entonces poné a Román primero, tic, tic, tic... Es como la muerte de un senador, te ordenan todo en dos segundos”, dijo.

“Hoy cuando me levanto a la mañana encuentro un mensaje que se los mostré, la verdad, se los mostré (a sus compañeros de programa). De Román, diciendo, con la mejor... ‘¿Cómo estás? Espero que estés bien, están diciendo cosas que no son buenas muchas...’, pone jajaja”, detalló la reacción de JRR hace un mes. Esta vez, la sangre llegó al río.

