Ameal rompió el silencio: qué le dijo Pergolini antes de renunciar y por qué para él es “normal” que esto ocurra

Ameal sobre la renuncia de Pergolini

La noticia cayó como una bomba, aunque por los cortocircuitos previos con el Consejo de Fútbol se veía venir. Mario Pergolini presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca.

“Les agradezco a todos los socios e hinchas por haberme dejado ser su vicepresidente durante este tiempo. La verdad que no me he peleado con Jorge, persona que quiere lo mejor para Boca. Tampoco con Riquelme, alguien que quiere también lo mejor para Boca. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo, o no encuentra la forma de que lo acompañen a uno y bueno, hay que saber dar un paso al costado. No quería que se arme este revuelo. Seguir apoyando a esta Comisión Directiva, a este presidente y también al Consejo de Fútbol. Boca es lo que más amo en el planeta, quiero lo mejor pero indudablemente yo no soy la persona que se lo puede brindar, por lo menos en este momento. Gracias”, confirmó Mario en su cuenta de Instagram.

Mario Pergolini confirma su renuncia

Minutos más tarde, Boca publicó un comunicado en su web oficial con el siguiente mensaje: “Mario Pergolini esta tarde presentó su renuncia al cargo de vicepresidente primero y es una decisión que a todo el club le duele desde lo institucional y desde lo humano, pero la respetamos y sabemos que ha sido tomada desde el análisis y la reflexión. Boca le agradece especialmente su trabajo de todo este tiempo y sus aportes siempre asociados a su pasión y a su amor profundo por el club. Las puertas de la institución siempre van a estar abiertas para un hombre de bien y de profunda identidad xeneize como Mario. Y tenemos la absoluta convicción de que su camino y el de Boca Juniors volverán a cruzarse”.

Casi al mismo tiempo que se publicaba el comunicado de prensa, Jorge Amor Ameal brindaba una entrevista con ESPN. “Las relaciones humanas son a veces fáciles y otras difíciles. Los clubes nuestros son de mucha presión. Queremos agradecerle a Mario, el tiempo que estuvimos juntos ha trabajado mucho y se comprometió a estar cerca nuestro. Se fue porque no se sentía cómodo y esto es normal. Es muy difícil cuando no venís de la vida política de las instituciones. En la Argentina todos opinan sobre todo y bueno... si no te sentís cómodo”, argumentó el presidente de Boca.

Ameal negó que Pergolini haya decidido renunciar por un problema interno. “En ningún momento me mencionó algún problema que haya tenido o que se peleó con alguien del Consejo de Fútbol. Es una decisión y la respetamos. El Consejo de fútbol, tantas veces criticados, es algo que con el tiempo van a estar todos agradecidos. Boca es muy grande y esto sigue”.

El máximo dirigente xeneize confirmó que tuvo una reunión con Pergolini, pero que no comunicará lo que hablaron. “Lo que hablé con él queda entre él y yo”, aseguró. Sin embargo, agregó: “Él en la renuncia me dijo que estaba agradecido y nosotros estamos agradecidos con él. Nosotros queríamos que Mario siga. Es un hombre importante y va a seguir ligado al club y a nosotros”.

Para terminar, Ameal confirmó que “el canal de Boca va a seguir, es una vía de comunicación con los socios y simpatizantes en general”. Y cerró: “Somos un club muy grande, muy importante y hay muchas veces que hay cosas que no son ciertas. Nosotros somos administradores circunstanciales del club, no somos los dueños, y es un tema de opinión acá. Todo el mundo opina. Un club es completamente distinto, hay que entenderlo y comprenderlo, cada uno de los miembros de Comisión de Boca se siente dueño y los hinchas muchos más”.

Otras frases de Jorge Amor Ameal:

“El que no quiere jugar en Boca no tiene que vestir esta camiseta”.

“Cunado me enteré de la muerte de Maradona lo llamé a Mario y le dije que ofrezca la Bombonera. Después estuvimos los dos en Casa de Gobierno. Nosotros hicimos todo lo que nosotros creíamos que debíamos hacer (sobre el homenaje). Dejamos el palco que tenía él. Su familia vio el primer partido después de la partida de Diego ahí. Tenemos buena relación y la vamos a seguir teniendo”.

“Wanchope Ábila se fue porque tenía una oferta y la creyó conveniente. Nosotros tenemos un contrato que tiene un préstamo y una obligación de compra y extensión de contrato, que no es menor”.

“Yo no creo (que se vaya Tevez), Carlitos está contento. Seguramente el sábado va a estar acá jugando con nosotros. Él va a tratar de darle lo que pueda a este club, son jugadores especiales como lo era Román. Cuando se venza el contrato nos sentaremos a hablar y que nos diga qué es lo que quiere hacer. Nosotros le renovamos el contrato, nunca dijimos que es un ex jugador, mientras muchos decían eso”.

“Hay partidos que me gustan y mucho y otros no tanto. Contra Racing fue un gran partido, hicimos uno bueno contra River. De a poquito se está armando el equipo que queremos. Estanos contentos con el técnico. Muy contento. Russo es un gran técnico y un capitán de tormenta”.

“Ojalá que Cavani pueda venir. Pero así como hay jugadores que se quieren ir por las diferencias económicas, también Cavani si viene es porque quiere mucho a Boca. Y a nosotros nos pone muy contentos los jugadores que quieren vestir estos colores”.

“Nosotros jugamos con River en La Bombonera y merecimos ganar”.

“A nosotros Cardona nos interesa, cuando llegue el momento hablaremos con los dueños del pase. Cardona nos interesa y mucho”.

“¿Qué faltó para ganar la Libertadores? Que entre la pelotita. ¿Sabes lo que faltó? la gente en la Bombonera. Nosotros teníamos que salir de La Bombonera con un muy buen resultado y nos faltó nuestra gente, con nuestra gente es otro partido. Fuimos a Brasil a buscar un resultado positivo y no se dio, pero habrá que seguir luchando para ganar la séptima”.

“Licha López hoy es parte del plantel, cuando llegue junio seguramente tendremos una discusión y veremos quién se queda y quien se va”.

