El récord histórico que alcanzó Messi con la Selección y la marca absoluta que puede romper en 2021

Lionel Messi, el hombre récord que nunca se detiene (Daniel Apuy/REUTERS)

“Me voy contento por la victoria que venimos a buscar y la necesitábamos luego del partido ante Paraguay que no pudimos ganar. Esta vez desde el principio hicimos grandísimo partido, llegaron los goles y creamos muchísimas ocasiones. Se ganó que es lo más importante, sumar en estas Eliminatorias siempre complicadas”. El análisis de Lionel Messi se focalizó en la relevancia que tienen los tres puntos para Argentina tras el 2-0 contra Perú camino a Qatar 2022. Como siempre, priorizó el aspecto grupal, pero sus estadísticas personales hablan solas.

El rosarino rompió un récord que compartía, hasta anoche, con el recientemente retirado Javier Mascherano: se convirtió en el futbolista argentino con más victorias en la historia de la Selección nacional . Con un total de 85, superó la línea del mediocampista y ex compañero que acaba de colgar los botines y quedó con 84.

Pero además el astro del Barcelona proyecta nuevas metas para 2021, al igual que todo el grupo comandado por Lionel Scaloni, que afrontará amistosos, Copa América y Eliminatorias en el mediano y largo plazo. “Voy a seguir viniendo a la Selección siempre que el técnico me tenga en cuenta y continúe convocándome. Siempre que vengo intento dar el máximo y me veo capacitado de poder hacerlo. Quiero ayudar a este grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico quiere que esté, voy a seguir trabajando con el grupo”, fue la (inncesaria) aclaración del capitán.

Messi es el máximo artillero histórico de la Selección y está cerca de ser el jugador con más presencias (Ernesto Benavides/REUTERS)

Y de cara al año próximo, Messi va lanzado a transformarse en el jugador albiceleste absoluto. Con el encuentro de ayer en suelo incaico, alcanzó a Javier Zanetti en el segundo escalafón de máximas presencias con el combinado nacional mayor. Son 142 los partidos que disputaron el Pupi y ahora la Pulga, que permanece a solamente cinco de Mascherano, máximo exponente en este aspecto (con 147).

Hincado con sus manos sobre las rodillas tratando de recuperar el oxígeno, las imágenes expusieron a un Messi exhausto tras el segundo compromiso de esta doble Fecha FIFA. Más allá de su enorme esfuerzo, el 10 no consiguió volver a anotar. No obstante hay que recordar que es el máximo goleador histórico de Argentina con 71 gritos, con los que superó a Diego Armando Maradona (34), Hernán Crespo (35), Sergio Agüero (todavía vigente, con 42) y Gabriel Omar Batistuta (54).

Según lo dispuesto por el calendario de la FIFA y Conmebol, a mediados de 2021 Messi podría asegurarse el título de “hombre selección” al ser el futbolista con más presencias, goles y victorias de la historia albiceleste. Con cuatro encuentros más por Eliminatorias Sudamericanas (correspondientes a la quinta, sexta, séptima y octava jornada del certamen) a disputarse en el primer semestre del año, obtendría el récord de mayor cantidad de partidos jugados durante la Copa América que se celebrará en Argentina y Colombia.

