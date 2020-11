Así terminó Lionel Messi el partido ante Perú: el gesto que expuso su gran sacrificio

Así terminó Lionel Messi el partido ante Perú en Lima

Lionel Messi le agregó a su habitual juego de velocidad, regates y asistencias, una cuota muy valiosa de sacrificio. El capitán argentino no tuvo el gol, pese a las situaciones que generó, pero se llevó un gran premio que fue el recupero de pelotas, incluso superior al de Rodrigo De Paul.

Esto se pudo palpar al término del encuentro que Argentina le ganó a Perú en el estadio Nacional de Lima. La cámara exclusiva de TYC Sports captó el momento justo en el que el árbitro colombiano Wilmar Roldán pita el final del encuentro y La Pulga lleva las manos a sus rodillas para buscar aire. Así permaneció durante algunos segundos para encontrar una bocanada de oxígeno tras un gran sacrificio realizado.

Como se mencionó, a Lionel Messi sólo le faltó el gol. Contó con varias chances para marcar, pero entre el arquero Pedro Gallese y la defensa peruana se lo negaron. También participó en cada ataque del equipo albiceleste y, como se enfatizó, colaboró incansablemente en la faz defensiva con un gran promedio de recupero de pelotas.

“Me voy contento por la victoria que venimos a buscar y la necesitábamos luego del partido ante Paraguay que no pudimos ganar pese a que en el segundo tiempo fuimos muy superiores. Esta vez desde el principio hicimos grandísimo partido, llegaron los goles y creamos muchísimas ocasiones. Se ganó que es lo más importante, sumar en esta Eliminatorias siempre complicadas”, resaltó Lionel messi tras el encuentro.

El capitán del seleccionado argentino confesó que se siente “muy bien dentro del equipo”, casi como un descargo respecto de los últimos malos tiempos que viene atravesando en Barcelona, y anticipó que quiere “seguir aportando” en el futuro. “Hicimos un grandísimo partido y yo me siento muy bien aquí y por eso vengo”, manifestó Messi casi como una descarga en declaraciones televisivas, apenas segundos después de consumada la victoria.

“Y voy a seguir viniendo a la selección siempre que el técnico (Lionel Scaloni) me tenga en cuenta y continúe convocándome”, enfatizó “Lío”. “Siempre que vento intento dar el máximo y me veo capacitado de poder hacerlo. Quiero ayudar a este grupo y seguir peleando por la camiseta. Me siento bien y si el técnico quiere que esté, voy a seguir trabajando con el grupo”, agregó.

“Esta vez, además de jugar bien logramos convertir, algo que nos faltó el otro día para ganarle a Paraguay”, comparó en referencia al 1 a 1 frente a los dirigidos por Eduardo Berizzo, que hoy igualaron 2 a 2 como locales con Bolivia.

“Acá todos aportamos para el equipo y eso es lo bueno, porque sumamos para beneficio del grupo”, completó un Messi que se descargó con un mensaje hacia dentro y hacia fuera, considerando en este momento a Argentina en el primer lugar y a Barcelona en el otro. “Este es el camino que tenemos que seguir, de a poquito nos vamos haciendo fuertes como grupo y equipo. Eso no es fácil en las Eliminatorias”, concluyó.

