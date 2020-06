En La Plata también hizo ruido una foto del subcampeón mundial en Brasil 2014 con la camiseta de Boca número 10 de Juan Román Riquelme. Desde allí se instalaron los rumores de su posible transferencia al Xeneize. Su entrenador en el León, Leandro Desábato, declaró al respecto: “Él me dijo que se quiere quedar, pero después empiezan las negociaciones y uno no sabe si es fácil o no. En eso yo no me meto”.