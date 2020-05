Días atrás, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, había sido contundente en relación a la viralización del video en el que a Rojo se lo ve vestido con la camiseta de Boca y fumando. Aclaró que no le molestó que el futbolista apareciera con la casaca del conjunto Xeneize, pero señaló: “Cada uno es responsable de sus actos. Lo que sí creo que él se tiene que cuidar más porque estamos en un momento muy sensible para todos. Sensible no por la camiseta, el hecho que se muestre con diez personas alrededor jugando a las cartas cuando casi todos están encerrados. Y vos sos una figura pública, tendría que estar tranquilo”.