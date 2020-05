“En tu vida privada hacé lo que quieras. A mí la realidad, que salga con la remera de Boca, con la remera del que quiera, no me parece grave. Que salga fumando... El otro día estaba mirando un video que creo que estaban (Ramón) Aguirre Suárez y (Alberto) Poletti, dando una nota, tirando humo... Entonces digo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vos haces lo que quieras”, equiparó la imagen del ex Manchester United con los campeones del mundo con el Pincha en los 60.