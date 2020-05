Leandro Desábato, actual entrenador de Estudiantes, contó que habló con el defensor de 30 años sobre estas versiones que se acrecentaron en los últimos días. “Hay que ver qué pasa con él. Su deseo es quedarse, pero no depende todo de él”, comentó el DT. Y, en ese sentido, agregó: “Él me dijo que se quiere quedar, pero después empiezan las negociaciones y uno no sabe si es fácil o no. En eso yo no me meto”.