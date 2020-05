- Sí, fue más en la primera etapa, cuando hago el traspaso de junior a profesional y un par de años más. Hablaba un poco de inglés, pero no me sentía cómoda. Y aparte yo era muy tímida, muy tímida. Me acuerdo de que en las entrevistas yo decía "sí", "no"... Me costaba mucho poder expresarme. Muchas veces estaba jugando el partido y se me cruzaba por la cabeza "uh, si llego a la final voy a tener que hablar" y entonces me condicionaba un poco a veces. Por suerte no duró tanto. El empezar a madurar y a crecer hizo que en determinado momento fuera más fuerte el deseo de ganar el torneo. Pero nunca fueron mis momentos preferidos el estar frente a un micrófono.