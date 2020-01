— Fue difícil. Sufrimiento... Creo que todos en algún momento de la vida hacemos sacrificios... Yo me acuerdo que era un chico de 14 años de un pueblo como es prácticamente Bahía Blanca y me tuve que ir a una ciudad de diez millones de habitantes como Buenos Aires, y me tuve que adaptar a un ritmo mucho más rápido, a todo. A la gente que no era tan amena como puede ser la gente del interior. Hoy me encanta Buenos Aires, me encanta donde vivo. Pero en ese momento me costó un montón.