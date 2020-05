Aunque en un primer momento no inició esa temporada con la idea de abandonar la actividad profesional, durante algunas sesiones de terapia llegó a esa conclusión. “No había encarado ese año como si fuera el último. De hecho, no sabía que podía ser el último. Pero sí ya había empezado a trabajar con un psicólogo deportivo porque tenía dudas, me faltaba motivación y me había pasado lo mismo tanto dentro como fuera de la cancha cuando tenía 17 años. Y dije por ahí ‘no tengo más ganas de jugar’, pero eso pasó y después vino lo que vino y en ese año pasó lo mismo”.