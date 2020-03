- Yo no estoy pensando en ese momento si el tiro va a ser válido o no. Yo te puedo dibujar un tiro válido de 65 metros, pero no me sirve, yo necesito un tiro de 70 metros. Vos dejás que la adrenalina te lleve a lanzar lejos, lo que pasa es que el argentino es muy extremista. Si me salía alguno de esos tiros yo era crack, dios. Pero como no me salió soy una fracasada, te tiran al otro lado del espectro. Y no es así, un deportista es un ser humano. Me costó, pero entendí que no le debo explicaciones a nadie.