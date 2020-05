Que Sabatini jugó al tenis como los dioses lo saben todos, que su otra gran pasión fue siempre el canto, seguramente no tantos. Asombra hoy aquel duo que hizo con Valeria Lynch para cantar juntas el clásico de Air Supply, “All Out of Love”, en 1998. Se asombró también años atrás su sobrina y cantante Oriana, que no conocía a su tía en esos escenarios.