El propio Armando le dijo a la revista “El Gráfico” en una de sus últimas entrevistas que su punto más alto de desencuentro con Panzeri fue en 1963 “cuando él dijo que al Santos no le convenía venir a Buenos Aires a jugar ante Boca por la final de la Copa Libertadores porque los jugadores quebrarían a Pelé. Yo lo estaba viendo en mi casa, salí corriendo, agarré el coche y sin respetar semáforos llegué hasta Alem y Viamonte, donde estaba el viejo Canal 7 y por el apuro, en la esquina choqué con un taxista, que ya se bajaba con una barra de hierro pero por suerte me reconoció. Cuando Panzeri me vio detrás de cámaras dijo que yo estaba en el estudio y que me invitaba para el próximo programa porque ya no tenía tiempo. Eso me enfureció más, me metí en el estudio, ignoré la mano que me tendía Panzeri y dije algunas cosas fuera de lugar y me costó un serio problema judicial y durante dos años tuve que pedirle permiso al juez para salir del país. Ese día, al lado de Panzeri estaba Ernesto Lazzatti, DT campeón con Boca en 1954, cuando yo era presidente y le dije “usted es un traidor”, algo muy grave y si de algo me arrepiento en mi vida, es de haberle dicho eso porque es un caballero”.