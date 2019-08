"Te voy a hacer una pregunta. Anoche hablé con el presidente del Real Madrid y me dijo que te quiere comprar. Vos, ¿querés ir?", fue la consulta del mandatario boquense. La respuesta casi automática, casi por inercia, fue "no". Esa situación hoy, 55 años después, suena estrafalaria. Armando, todavía recostado en su cama, le compartía a un mal descansado Rojitas la propuesta merengue. Incluso la señora de Armando estuvo presente durante ese diálogo. "No pensé, era un pibe (tenía 20 años), un pendejo. Le dije que no, que me quedaba en Boca, inconscientemente. Fue un no directo, en seco. Con el tiempo me quise matar, cómo no iba a querer jugar en el Real Madrid. Pero fue lo que se me cruzó en el momento", lamenta de aquel episodio que pudo haber cambiado su vida y carrera. Aunque no se arrepiente de haber permanecido en La Boca.