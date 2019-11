No es éste que dirige a Gimnasia y Esgrima La Plata aquel que fuera; no puede serlo pues aquel se hubiese enterado que Ricardo Bochini, a la sazón su ídolo, quería verlo y le respondieron que “Diego ahora no podía”. ¿Cómo que no podía recibir al Bocha si enterado que fue recibió –como correspondía- a Hebe de Bonafini en el vestuario un rato antes del encuentro contra Estudiantes? ¿Cómo que no podía si su vestuario se llena de fans, curiosos y cholulos quienes de la mano de algún familiar o influyente ingresan, se sacan fotos, le hacen firmar camisetas de la Selección? ¿Quién está hablando por Maradona? ¿Quiénes son los voceros de sus supuestas decisiones…?.