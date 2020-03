Las historias de ese estilo se repiten, como así también las de exclusión: desde un compañero de equipo que se alejó durante un tiempo hasta que un día volvió para pedirle disculpas, hasta un conflicto a la salida de un boliche. “Salíamos con mi pareja y se largó a llorar. Lo abracé, pasó alguien, y nos empezó a insultar. Eso me molesta mucho. No molesto a nadie, no me gusta que me jodan. Terminamos peleándonos con esa persona en la calle. Tengo mi carácter, no me gusta que me molesten”, comenta con el dolor de tener que convivir con este tipo de situaciones.