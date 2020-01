— Ya viví seis meses en un country y nunca más. No me gusta. Me gusta estar cerca de mi gente. Me gusta estar en casa y que pase mi amigo Hernán y que me toque el timbre. ¡Cuando me fui a vivir al Tigre no venían nunca a visitarme! Me gusta estar cerca de mis amigos, de mi familia. No me gusta estar lejos, y mucho menos encerrado. Aparte en un country mucho chusmerío. No me gusta. Ya que el vecino te vea lo que estás haciendo, ya me la baja. ¡Por más que no esté haciendo nada! Pero no me gusta. Soy más un pibe de barrio.