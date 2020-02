“La homosexualidad es un tabú muy grande (en el fútbol masculino), no sé si hay algún jugador abiertamente homosexual. Es algo que está mal visto, se juzga mucho en ese ambiente y no debe ser fácil convivir así. Si no pensás así, no sé si lo soportas. Igual, creo que se puede cambiar. Habría que empezar por cada uno”, concluyó.