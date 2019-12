“Es una pregunta difícil”, dijo el presidente electo al ser consultado sobre las elecciones en Boca, y continuó: “Tengo en la cabeza no meterme en el fútbol. Es un tema de los clubes, no del Estado ni del gobierno. Tengo otros problemas. No pienso interferir ni en Argentinos Juniors, ni Boca Juniors, ni All Boys ni Chacarita”.