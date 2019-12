Con 41 años, puede alardear de su pasado “apolítico” a nivel país pero no puede negar ser un bicho político. Hábil declarante y preciso explotador de lo gestual, tuvo su primer impacto político cuando con 23 años corrió rumbo al palco del por entonces presidente de Boca Mauricio Macri tras anotar un gol ante River e inmortalizó el Topo Gigio para expresar su queja por un resarcimiento económico que debía recibir por su millonaria transferencia a Barcelona. Sin embargo, fue tan rápido como en la cancha ante los micrófonos y negó habérselo dirigido al directivo: “No fue por nada en especial, a mi hija le gusta el Topo Gigio”. Hasta el día de hoy continúa negando, siempre con una sonrisa irónica, que aquella celebración haya sido una protesta. En el 2017 fue una de las pocas veces que se refirió de una manera elíptica a este tema: “Nunca tuve problemas con ningún presidente. Yo hablo mis cosas, es mi trabajo, puedo estar de acuerdo o no, pero para mí eso no es una pelea. Él es presidente, yo tengo que respetar si me quiere pagar 10 pesos y él tiene que respetar si me tiene que pagar 11. Y eso no quiere decir que yo tenga diferencias con él”.