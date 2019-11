La interna en la familia Maradona vive otro pico de alta tensión. Diego publicó un explosivo video en su cuenta de Instagram en el que desmintió las versiones alrededor de su salud instaladas por su hija Gianinna y avisó que ni ella ni Dalma recibirán su herencia y que donará todos sus bienes cuando muera. “Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar”, sorprendió en la filmación que realizó con su actual pareja, Rocío Oliva.