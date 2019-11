“Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío”, escribió junto a la filmación. “Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, fue su discurso. El detalle: le quitó los comentarios al video.