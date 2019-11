El atacante de la Crema es el goleador del seleccionado argentino en el Mundial, con dos gritos (también le anotó a Camerún; la misma cantidad tiene Franco Orozco). Fue, además, el máximo anotador en el Sudamericano de Perú, en el que la Albiceleste se consagró campeona (tres conquistas). Esta misma camada también celebró en el Sudamericano Sub 15 de 2017. Todo, bajo la impronta de Pablo Aimar y Diego Placente, dos ex participantes de la época de gloria de los juveniles con José Pekerman y Hugo Tocalli, que hoy transmiten el mismo contenido, con el mismo éxito. “Nos conocemos desde hace tres años, nos adaptamos muy rápido a la idea de juego y a los valores que nos identifican. Ya somos una familia, cada uno conoce las intimidades del otro. Y no hay titulares y suplentes; el que juega, lo hace bien”, da el clavo en uno de los pilares de esta etapa.