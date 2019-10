Un dato no conocido de su paso por Racing fue su pelea a golpes de puño con el arquero Nacho González. “Lo lesioné por tres partidos”, reveló el cordobés. Y, con humor, agregó: “Le quebré los nudillos, lo cag... a carazos. No me lo podía sacar de encima”. “Con el Flaco (Jorge) Vivaldo también, lo bueno es que no tiene manos”, bromeó.