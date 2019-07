Mariano Andújar es uno de los referentes de Estudiantes. Protagonista en la histórica goleada por 7 a 0 en el clásico frente a Gimnasia, el arquero sorprendió en el Versus de Líbero al revelar que vive ese tipo de encuentros con un temor que no es habitual en él. "No creo que se pueda volver a repetir. No hay esa diferencia, porque no es real. Antes de cada partido tengo unos nervios terribles. No los quisiera jugar más. La paso mal, toda la semana previa estoy con dolor de panza. Los sufro", deslizó en diálogo con TyC Sports.