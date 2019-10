Tras asegurar que Marc ter Stegen y Keylor Navas son los mejores arqueros de la actualidad, Chilavert también recordó de dónde surgió la frase Tú no has ganado nada: “Fue cuando un periodista me señaló y dijo ‘ahí está el que se cree que ha ganado’. Ahí me di vuelta y le respondí que era un fracasado. Tú no has ganado nada, le grité”.