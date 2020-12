Matías Lammens habló del escándalo con los jugadores de Los Pumas: “Arrancamos el año con el asesinato de un chico, creo que hay que trabajar mucho en el rugby” Foto: Matias Arbotto

El escueto homenaje a Diego Armando Maradona, primero, y las repudiables publicaciones que salieron a la luz con tonos xenófobos y racistas por parte de tres jugadores de Los Pumas, después, dejó una vez más al rugby bajo el foco de las críticas. Es así que en medio de las cientos de opiniones generadas al respecto, uno de los que se refirió al tema fue Matías Lammens, titular del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Al elaborar su análisis sobre lo ocurrido con los tuits de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, el ministro de 40 años reconoció que se comunicó de inmediato con Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. “Hablé con el presidente de la UAR, me preocupa muchísimo, pero no es nuevo. La medida puede ser ejemplar y la toman atinadamente, pero el problema es mucho más profundo. La solución no viene solo con este castigo. Merece una mirada mucho más amplia”, señaló en diálogo con la radio Futurock acerca de qué se debe hacer en estos casos más allá de la sanción hacia los jugadores.

Fue ahí que Lammens decidió correrse del hecho puntual que sucedió en las últimas horas y elaboró un balance general sobre el deporte de la ovalada, mencionando así el asesinato de Fernando Baez Sosa, en enero de este año en Villa Gesell. “No olvidemos que venimos de arrancar un año con el asesinato de un chico en manos de un grupo de rugbiers. No quiero estigmatizar, pero sí creo que hay que trabajar mucho en el mundo del rugby”, aseguró.

Para el ex dirigente de San Lorenzo, el término “una mirada mucho más amplia” se refiere a “un proceso similar al que ha construido en términos de cambios culturales el feminismo”. Y concluyó: “Cuando lees los tuits sale lo peor de la Argentina, un odio de clase y es para replantearse cosas muy profundas”.

Además, desde la Secretaría de Deportes difundieron un comunicado “por un deporte libre de discriminación.” En él, afirma que “manifiesta su preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados” y que “vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto”.

Cabe recordar que este lunes por la noche, luego de que los mensajes del capitán y los otros dos integrantes del seleccionado argentino de rugby ya se hayan convertido en una noticia que dio vueltas por todo el país, la UAR informó de manera oficial que “repudia enérgicamente” los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales.

Asimismo, la entidad decidió revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán, suspender a los tres jugadores del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria e iniciar un proceso disciplinario a cargo de la Comisión de Disciplina.

COMUNICADO SECRETARÍA DE DEPORTES:

Por un deporte libre de discriminación

La Secretaría de Deportes de la Nación manifiesta su preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados, a través de las redes sociales, por varios jugadores de nuestra selección nacional de rugby hace un tiempo atrás.

A pesar de que las expresiones tienen varios años de antigüedad son de extrema gravedad por su contenido misógino y racista. Vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto.

Trabajamos a diario para construir el deporte argentino que soñamos, justo, seguro, libre de violencia y discriminación. Es por ello que es necesario un ejercicio de reflexión y acción sobre estos últimos acontecimientos que dañan al deporte y a nuestra sociedad en su conjunto.

Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando junto a nuestras federaciones nacionales e instituciones deportivas con la convicción de que las expresiones y prácticas discriminatorias no nos representan.

