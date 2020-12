“Tu no has ganado nada, Matera”: la respuesta de José Luis Chilavert al capitán de Los Pumas por sus mensajes discriminatorios

José Luis Chilavert le respondió a Pablo Matera por sus mensajes discriminatorios.

Un gran escándalo se desató en las últimas horas luego de que se viralizaron varios mensajes discriminatorios escritos por el jugador de rugby argentino Pablo Matera, capitán de Los Pumas, quien en una de sus publicaciones ofendía a otras nacionalidades. Esto provocó que la polémica cruce las fronteras y tenga repercusión en territorio guaraní, por lo que no tardó en llegar la respuesta de José Luis Chilavert, uno de los máximos referentes del deporte paraguayo.

El ex futbolista de 55 años publicó en su perfil oficial de Twitter una captura de uno de esos mensajes virales de Pablo Matera y le contestó de forma contundente: “Señor Pablo Matera, los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tu no has ganado nada.”

Lógicamente, el mensaje de Chilavert hacia uno de los referentes de la selección argentina de rugby que ha quedado en el ojo de la tormenta por sus manifestaciones xenófobas no tardó en difundirse en la mencionada plataforma.

Dicha polémica estalló en las redes sociales después de las criticas a Los Pumas por su frío tributo a la muerte de Diego Armando Maradona, que quedó muy en evidencia porque Nueva Zelanda le hizo un sentido homenaje al ídolo argentino. Los jugadores albicelestes tan solo se limitaron a usar una cinta negra de luto. Luego todo el plantel hizo un video sentado frente a la cámara y en el Pablo Matera habla en nombre de todos y pide disculpas por lo acontecido. A partir de allí, empezaron a emerger varios tweets con mensajes discriminatorios que Matera escribió en el pasado.

A la contestación de José Luis Chilavert se le ha sumado la dos los futbolistas Ángel y Óscar Romero, integrantes de la Albirroja y actuales jugadores del club argentino San Lorenzo de Almagro.

Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo.

“Repudiamos cualquier acto de xenofobia. Respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Estamos orgullosos de ser paraguayos!”, escribieron los jugadores del Ciclón en el perfil oficial que comparten en Twitter.

