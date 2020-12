Exabrupto y fuerte crítica: la indignación de Serafín Dengra por el homenaje de Los Pumas a Maradona y los tuits discriminatorios

“El más grande Diego Armando MARADONA GENIO CRACK NOS Vemos en el cielo”. Ese mensaje le dedicó el ex Puma Serafín Dengra al mejor jugador de todos los tiempos tras enterarse de su fallecimiento. Fanático maradoniano, el ex rugbier no ocultó su indignación por el pobre homenaje que el seleccionado argentino le rindió al Diez en el último compromiso frente a los All Blacks, a los que aplaudió.

En diálogo con Novaresio 910 (Radio La Red), se descargó: “Lo que más me puso triste y me molestó fue el homenaje a Maradona. Fue terrible. Ese ejemplo de los All Blacks, del capitán antes del hacka, de agarrar la camiseta, a mí me sorprendió. Estaba tomando unos mates a la madrugada y vi que tenían en la mano la camiseta los All Blacks y la puso ahí la 10 y me electrificó, el cuerpo se me erizó. Los músculos se me tensaron. Nada, no podía creer que grandes son estas personas, los All Blacks son los mejores del mundo. No solo jugando sino con el corazón, la cabeza. Y creo que ahí nos mataron. Creo que ahí alguien de Los Pumas tendría que haber agarrado la camiseta de los All Blacks, la hubiese levantado”. Y prosiguió: “Diego siempre estuvo en los vestuarios con nosotros, siempre apoyó al deporte y estaba muy identificado con el rugby, muchísimo. Y creo que falló el homenaje, fue lo más duro. Al jugador más importante, más grande del mundo, al Dios y a la bandera del deporte argentino. No puedo creer como nadie tuvo cabeza para eso”.

Junto a Maradona: una de las imágenes que Dengra compartió hace tiempo en sus redes sociales

¿Qué explicación le encontró al hecho de que los neozelandeses le dieran mayor importancia a la pérdida del emblemático futbolista argentino que Los Pumas? “Estaban muy concentrados. Los jugadores no tendrían que haber pensado en eso. Igual así y todo hay 25 jugadores y 15 que entran a la cancha. Haber pensado algún homenaje los dirigentes. No me gusta tirar palos pero tampoco me puedo callar porque se equivocaron de acá a la luna. Maradona siempre fue amigo nuestro, ayudó mucho al deporte y al rugby. Ahí mismo cuando vieron la camiseta de los All Blacks la hubiesen levantado y mostrado. O hubieran salido con 15 camisetas con el 10 de Maradona y después se la sacaban. Falló la organización”, fue su contundente reflexión.

No obstante más allá de encontrar un atenuante en la suprema concentración para el match ante los All Blacks por el que probablemente no hayan tomado dimensión de lo que la imagen causaría, Dengra expresó: “Se les escapó la tortuga. Y es difícil que se te escape la tortuga porque es lo máximo, el Diego es Dios, es inexplicable. No puedo creerlo. Estoy indignado. Es triste”. Al mismo tiempo recordó sus orígenes humildes y que vive a cinco cuadras de Fuerte Apache, marcando que el rugby es un deporte popular y no tiene que estar relacionado con el elitismo solamente. “No entiendo cómo la dirigencia no presentó una estrategia para homenajear al más grande del mundo. A nuestro Diego Armando Maradona. No entiendo. ¡Son pelotudos!”, fue su exabrupto y más fuerte crítica.

Una selfie de Serafín Dengra con los Pumas Nicolás Sánchez, Pablo Matera (capitán implicado en el caso de discriminación) y Joaquín Tuculet

En las últimas horas se originó otra polémica en torno a Los Pumas: se descubrieron algunos tuits viejos de varios jugadores (incluido el capitán Pablo Matera) con comentarios xenófobos y discriminatorios. En esto también hizo hincapié Dengra: “Es una locura que se mandaron hace 8 ó 10 años. Eso no es el rugby, yo no soy eso, soy otro tipo d epersona. Estoy totalmente en desacuerdo. Cuando me lo mandaron pensé que era una joda. No podía creerlo. Me puse mal, sentí impotencia, lloré. Es una locura. El rugby es trabajo en equipo, amistad, ir para adelante, ayudar. Están pasando cosas raras con el rugby, con lo que pasó con estos chicos en el verano (el asesinato de Fernando Báez Sosa, algo de lo que también había opinado en su momento). Pero el verdadero rugby no es eso”. Y añadió: “Nunca escuché hablar de eso (xenofobia) en el rugby. A mí me ayudó a formarme como persona y siempre me dio buenos ejemplos. Se ve que hace 10 años estaban un poco locos. Es inentendible. Fue muy grave. Igual el rugby en mi época, en los 80, era muy elitista. Ahora Jaguares y Los Pumas lo hicieron más popular. Y (Agustín) Pichot colaboró muchísimo en eso”.

En cuanto a las posibles sanciones para los implicados, opinó: “Se equivocaron y tienen que pagar. La UAR tiene que ver qué hacer y que paguen. Ellos tienen una carga muy grande y salieron a aclarar. Ahora la macana ya se la mandaron y hay que salir adelante”.

