El análisis del capitán de los Pumas tras la dura derrota contra los All Blacks: “Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores del mundo”

Las palabras del capitán de Los Pumas tras la derrota contra los All Blacks

La selección argentina de rugby llegaba entonada a este compromiso luego del histórico triunfo por 25 a 18 ante los All Blacks de la semana pasada en el Oregantheory Stadium, de la ciudad de Christchurch. Sin embargo, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship, los Pumas recibieron un duro revés al caer contra los neozelandeses por 53 a 3.

El combinado nacional mostró una imagen muy distinta a la de hace unos días, cuando lograron su segunda victoria en la historia ante el combinado oceánico (repitieron el hito de noviembre 2020, cuando triunfaron en Sidney). Una vez finalizado el encuentro, el capitán Julián Montoya, prefirió la mesura en diálogo con ESPN.

“Tuvieron más intensidad que nosotros, dominaron el medio. La semana pasada no éramos los mejores del mundo y ahora no somos los peores. Hay que aprender de lo que hicimos mal de cara al partido de Sudáfrica”, manifestó el referente del plantel. Además destacó que las condiciones climáticas no influyeron en el abultado resultado y que “hay que aprender de lo que hicimos mal y quedarnos con lo que hicimos bien en esta gira”.

Las mejores jugadas de la paliza de los All Blacks a los Pumas

Prosiguiendo con su análisis, remarcó: “Hicimos cosas buenas, pero muy pocas comparada con el partido pasado. Tenemos que llevarlo a acciones. Es fácil decirlo”. Y concluyó: “Hay un montón de cosas positivas, pero también hay cosas por mejorar. Hay que mejorar sobre eso. Hay que confiar en el proceso y ser muy humildes. Hay que laburar mucho para lo que viene”.

El análisis de Tomás Lavanini luego de la caída contra Nueva Zelanda

