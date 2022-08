De la emoción de Boffelli a la confianza de Julián Montoya tras el triunfo ante los All Blacks: “Estábamos para jugar dos horas más”

La palabra de Julián Montoya, el capitán de Los Pumas

La selección argentina de rugby volvió a dar el golpe en el Rugby Championship al vencer por segunda vez en su historia (primera vez en Nueva Zelanda) a los All Blacks, uno de los mejores equipos del planeta en este deporte. Fue por 25 a 18 en el Oregantheory Stadium, de la ciudad de Christchurch, en el marco de la tercera fecha del torneo.

Una vez finalizado el encuentro, el capitán Julián Montoya no ocultó su alegría: “Estábamos para jugar dos horas más. Estamos escribiendo una página más en la historia de Los Pumas. Los que nos ponemos la camiseta representamos a un montón de gente. Es un orgullo ser parte de este equipo”

“Es algo que venimos laburando un montón. Hoy tenemos jugadores con más experiencia. Muchos de los hábitos que se vieron hoy lo venimos trabajando. Es no pensar en el resultado, sino en la próxima acción”, resaltó el hombre de los Leicester Tigers. Con este resultado, los albicelestes repitieron el hito de noviembre 2020, cuando triunfaron en Sidney.

Emiliano Boffelli, la gran figura de Argentina en el triunfo ante Nueva Zelanda

Además de la defensa, una de las claves para la victoria del conjunto nacional fue la patada de Emiliano Boffelli, quien fue el máximo artillero del partido con 20 puntos. “Estoy emocionado. No fui parte la última vez, me quedó ese sabor amargo de no poder estar por lesión. Es mucha la presión que se siente, y sentía que el equipo dependía de mí, de que meta los puntos. Se me vino todo en la cabeza.”

“La figura, el equipo, tremendo partido. La defensa en los últimos minutos. El equipo lo hizo. Es un orgullo pertenecer a este equipo”, concluyó con una enorme sonrisa dibujada en su rostro.

El análisis del entrenador de Los Pumas

Otra de las personas clave en este resonante triunfo es el entrenador, el australiano Michael Cheika, quien en diálogo con ESPN se animó a analizar lo acontecido en español: “Estoy muy feliz por los jugadores. Hacemos muchos entrenamientos, están siempre listos para hacer cosas nuevas. Esta noche era un gran desafío, pero creyeron en sí mismos. Estoy muy orgulloso del equipo hoy”.

“Es una alegría inmensa. Venimos trabajando fuerte. Ayer nos animamos a decir que estábamos para ganar y hoy lo hicimos. Estoy convencida que mucha gente se despertó y otros se van a querer matar”, comentó Matías Moroni. Vale destacar que con este resultado, Los Pumas miran a todos desde arriba junto a los Wallabies con 9 unidades. Luego aparecen Los All Blacks (5) y los Springboks (4).

Las palabras de Matías Moroni

A la hora de repasar los puntos fuertes del equipo en el choque ante Nueva Zelanda, manifestó: “Fuimos constantes. En defensa estuvimos muy sólidos. Si nos manteníamos en partido, la presión iba a estar para ellos. Estamos todos empujando para el mismo lado. Estamos convencidos de lo que queremos hacer”.

