El club donde juega Pablo Matera avisó que citará al ex capitán de los Pumas para hablar sobre sus comentarios discriminatorios

Después de las críticas que sufrieron Los Pumas por el simple homenaje que le realizaron a Diego Maradona tras su muerte en el encuentro por el Tres Naciones ante los All Blacks, y en contraposición del la versión especial del haka que hizo la selección de Nueva Zelanda, un nuevo conflicto surgió en las entrañas del seleccionado argentino de rugby.

Cuando parecía que las disculpas que encabezó Pablo Matera y el resto del equipo frente a lo sucedido con el reconocimiento al histórico número 10 de la selección de fútbol habían apaciguado los ánimos de los fanáticos, algunos usuarios de Twitter empezaron a sacar a la luz viejos posteos de la cuenta oficial del capitán de Los Pumas en los que publicó comentarios racistas y xenófobas.

Rápidamente, las frases de Matera se hicieron virales en las redes sociales. Lo mismo ocurrió con comentarios de otros jugadores del actual plantel que dirige Mario Ledesma como Guido Petti y Santiago Socino, quienes también se vieron implicados. Frente a este escenario, la Unión Argentina de Rugby decidió suspender a los tres protagonistas de esta historia y les abrió un proceso disciplinario.

El comunicado del Stade Français sobre lo ocurrido con Pablo Matera

Más allá de la decisión que tomó UAR, en las últimas horas fue el club en el que juega el hasta unas horas capitán del seleccionado de rugby el que emitió un comunicado sobre lo sucedido con el jugador. Stade Français, equipo al que el capitán argentino desembarcó en 2019, confirmó que citará a Matera cuando éste regrese a Francia luego de la finalización del Tres Naciones que se disputa en Australia.

“Tras las revelaciones de algunos medios, las publicaciones realizadas en 2012 por su jugador Pablo Matera en la red social Twitter, el club del Stade Français de París desea marcar su total oposición con estos inaceptables comentarios y observaciones ”, dice la primera parte del fragmento del escrito que subió el club francés a su sitio oficial.

“También queremos recordar que desde su llegada al club en diciembre de 2019, nuestro jugador siempre ha sido irreprochable en su actitud hacia sus compañeros y adversarios, tanto dentro como fuera del terreno de juego”, aclaró el conjunto parisino, uno de los más tradicionales del rugby en Europa.

En la parte final del comunicado, el Stade Français estableció que le pedirá explicaciones a su jugador una vez que vuelva al primer equipo. “A su regreso de la selección, el jugador, que ya se ha disculpado públicamente, será citado por la dirección del club”.

Matero llegó al club parisino en 2019 (Stade Français Paris)

Una vez que se viralizaron sus comentarios realizados hace ocho años, el propio Matera utilizó su cuenta de Instagram para disculparse por sus posteos. “Pasé momentos más duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.

Es importante remarcar que, más allá de no poder ser parte del plantel que afrontará el cierre del torneo Tres Naciones el próximo sábado en el encuentro ante los Wallabies, la UAR le revocó a Matera la capitanía y le pidió al staff técnico que proponga a la Mesa Directiva de la entidad quien será el elegido para reemplazarlo en lo que será el último partidos para los Pumas en 2020.

