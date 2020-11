Cómo y por qué eligieron capitán de Los Pumas a Pablo Matera, el jugador que quedó en el ojo de la tormenta por sus posteos xenófobos (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

No fueron días fáciles los últimos que transitaron Los Pumas. A la dura derrota sufrida ante los All Blacks por 38-0 en el Tres Naciones se le sumó una ola de críticas debido al escueto gesto que tuvieron a la hora de homenajear a Diego Armando Maradona, al limitarse a usar tan solo un brazalete negro de luto, mientras que sus rivales le hicieron un sentido reconocimiento.

Este lunes, desde el plantel argentino buscaron calmar el reproche de los usuarios con un descargo mediante un video. El encargado de hablar fue el capitán Pablo Matera. Lo hizo sentado en medio de todos sus compañeros y del staff técnico del seleccionado, en señal de que su palabra funcionaba como representación de todo el equipo. El tercera línea reconoció el error y pidió disculpas. También recordó todo el apoyo que les brindó el Diez a Los Pumas a lo largo de la historia y aseguró que lo tendrán presente y le rendirán honor en el próximo compromiso ante Australia (este sábado, desde las 5.45), de suma importancia ya que buscarán una victoria que los consagre en el certamen.

Sin embargo, nada de eso pareció dar resultado. Los usuarios de las redes sociales fueron al archivo y buscaron en las publicaciones viejas de Matera. Allí encontraron frases y mensajes xenófobos, que rápidamente se hicieron virales y fueron repudiados. La mayoría son de 2012, cuando el jugador tenía 19 años y se desempeñaba en Alumni e integraba el seleccionado M20 de la Argentina. Un año después, iba a tener su debut con la camiseta de Los Pumas.

Matera fue elegido capitán de Los Pumas por Mario Ledesma en octubre de 2018 Foto NA: UAR

Tanta fue la relevancia que tuvieron los mensajes agresivos que el apellido del ala de 27 años se volvió tendencia a nivel nacional en Twitter (también los de Guido Petti y Santiago Socino, a los que les adjudicaron mensajes en un tono similar). Y se empezó a cuestionar su responsabilidad como líder del equipo y se abrió un debate virtual acerca de cómo alguien así termina siendo capitán de un seleccionado.

Para ello, habrá que remontarse a octubre de 2018, cuando Mario Ledesma, en ese entonces flamante Head Coach de Los Pumas, nombró a Matera como nuevo capitán en reemplazo de Agustín Creevy. El Bocha fue quien explicó la elección de quien hoy lleva la cinta: “Queremos una voz más afín al funcionamiento de nuestro sistema y me parece que Pablo es el mejor líder para llevarnos adelante hacia dónde queremos ir”.

La realidad marca que para la elección de tamaña responsabilidad no hay un protocolo ni un reglamento en particular, los requisitos para ser capitán son los mismos que en cualquier deporte colectivo como pueden ser la responsabilidad, el liderazgo, el temperamento y el respeto. Seguramente, Ledesma vio en Matera esas aptitudes y algunas otras para su nombramiento.

Matera fue el capitán del equipo que le ganó a los All Blacks hace una semana (AP Photo/Rick Rycroft)

El día de su anuncio, Matera fue quien dio la conferencia de prensa junto al Bocha en la previa de lo que sería la ventana de noviembre, donde se medirían con Irlanda y Escocia. “No lo esperaba, estoy muy contento, es un desafío muy grande, una gran responsabilidad. Tengo el apoyo de los jugadores y la confianza de los entrenadores. Me pidieron que fuera yo mismo, eso me deja tranquilo. Me dieron que sentían que era el jugador que más representaba la identidad del equipo que ellos querían en este momento y que por eso me eligieron”, fue la frase del entonces también capitán de Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby.

Según trascendió, en Australia, donde se encuentra concentrado el plantel albiceleste para la última fecha del torneo de naciones más importante del hemisferio sur, la noticia impactó fuerte en el seno del grupo. Todavía, ni Matera ni la Unión Argentina de Rugby salieron a hablar al respecto. La única medida que tomó el jugador fue la de dar de baja su cuenta en la red social del pajarito y, por ende, que todos los mensaje desaparezcan. Habrá que esperar para ver si, como lo hicieron con lo de Maradona, salen nuevamente a dar explicaciones al respecto.

