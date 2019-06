"En el 2014 la Selección fue campeona en los Juegos Odesur y lamentablemente eso no tuvo difusión. Después de ese grandísimo logro nos entristeció saber que no íbamos a tener un técnico, que se iba a dejar de entrenar y que tampoco teníamos la base de jugadoras de la sub 15 o la sub 17, algo que es fundamental", repasó "Chule" respecto del período que se vivió entre 2015 y fines de 2017, cuando el elenco nacional femenino no tuvo actividad y "virtualmente" dejó de existir. Sin usarlo como excusa, la realidad marca que las repercusiones de ese mal manejo perduran hasta el día de hoy: "Eso nos juega un poco en contra, pero estamos teniendo varios meses de gran preparación, sabemos a lo que vamos a ir a jugar al Mundial y que queremos llegar a lo más alto".