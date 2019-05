Todas experiencias le permitieron a Jaimes forjar una personalidad fuerte. Sin embargo, conserva su humildad y, en la previa de unos los desafíos más importantes de su vida, no se olvidó de sus orígenes: "Hablar de los obstáculos que superé me tomaría todo el día. Realmente fue difícil llegar a donde llegué. Tuve muchas dificultades, pero todo lo que pasé me fortaleció. Yo me pongo metas todo el tiempo, no quiero quedarme en mi zona de confort".