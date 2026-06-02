América Latina

Asesinatos de comerciantes en Ecuador: condenaron a los integrantes de una banda pero otro sigue prófugo

Los fallos judiciales sancionaron a los procesados por la retención y muerte de los emprendedores secuestrados en distintos sectores de Guayaquil durante 2025

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ARCHIVO - Los acusados recibieron penas de 40 años de prisión por el asesinato de cuatro comerciantes hallados dentro de una cisterna tras varios días de cautiverio.. (AP Foto/Cásar Muñoz, Archivo)
ARCHIVO - Los acusados recibieron penas de 40 años de prisión por el asesinato de cuatro comerciantes hallados dentro de una cisterna tras varios días de cautiverio.. (AP Foto/Cásar Muñoz, Archivo)

La banda que fue procesada por el secuestro y asesinato de cuatro comerciantes en Guayaquil recibió dos sentencias de 40 años de prisión por secuestro extorsivo con resultado de muerte. Los fallos se dictaron en dos procesos vinculados con el mismo grupo criminal, cuyos integrantes fueron capturados después de que las víctimas fueran halladas en una cisterna en el noroeste de la ciudad, el 6 de junio de 2025.

El caso se inició con el secuestro de Guo Xiudan, comerciante china de 36 años, raptada el 29 de mayo de 2025 en su local comercial de la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de Guayaquil. Según Expreso, por este crimen fueron sentenciadas siete personas: Dylan Paul Olivo Grueso, María José Suárez Marcillo, Jefferson Javier Mora Villamar, Juan David Poveda Albán, Carlos Arturo Estupiñán Ordóñez, Jennifer Alexandra Estupiñán Maldonado y Jorly Ariel Mera Portocarrero.

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Según Ecuavisa, el Tribunal Penal dictó la primera sentencia de 40 años el viernes 29 de mayo de 2026, a pedido del fiscal César Peña, dentro del proceso por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de Guo Xiudan. La misma fuente detalló que varios de los condenados fueron señalados por funciones específicas dentro de la estructura, entre ellas el traslado de víctimas, la coordinación de exigencias económicas y la custodia del sitio donde permanecían cautivas.

La segunda sentencia se conoció el lunes 1 de junio de 2026. Los mismos integrantes de la banda, con excepción de Dylan Paul Grueso Olivo, recibieron otra condena de 40 años por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de los otros tres comerciantes: Jaime Fernández, José Londo y William Guamán. Ellos fueron secuestrados entre el 3 y 4 de junio de 2025 en sectores como Urdenor 2 y La Aurora.

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Los cuerpos de las cuatro víctimas fueron localizados el 6 de junio de 2025 en una cisterna ubicada en el sector de Nueva Prosperina. Según Expreso, además de Guo Xiudan, las víctimas fueron identificadas como Willian Patricio Guamán Guamán, Jaime Rodrigo Fernández Chimbolema y José Antonio London Sinualisa. El informe médico-legal citado por ese medio estableció que no presentaban heridas por arma blanca ni de fuego y que murieron por asfixia.

Tras el hallazgo, cinco personas fueron enviadas a prisión preventiva. Según Teleamazonas, la audiencia de flagrancia se realizó la noche del 6 de junio de 2025 en la Unidad de Flagrancia Norte, en el Cuartel Modelo de Guayaquil. En esa diligencia participaron la Policía Nacional, la Fiscalía y la Judicatura.

Entonces, la Fiscalía obtuvo prisión preventiva para Jefferson V., María José M., Juan A., Carlos O. y Jennifer M. por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. La misma información recogió declaraciones policiales según las cuales las víctimas correspondían a tres hombres y una mujer de nacionalidad china.

La investigación policial apuntó a Carlos Arturo O. E. como presunto líder logístico de los secuestros y señaló que Jennifer Alexandra M. E. colaboraba con él. La Policía indicó además que ambos tendrían vínculos con Los Tiguerones. Otros procesados fueron identificados como responsables de proporcionar el lugar de cautiverio en Nueva Prosperina.

Los secuestros y las extorsiones se han consolidado como dos de los delitos de mayor crecimiento en Ecuador. (Foto AP/César Muñoz)
Los secuestros y las extorsiones se han consolidado como dos de los delitos de mayor crecimiento en Ecuador. (Foto AP/César Muñoz)

Entonces se conoció que Byron Steven Méndez Villavicencio, alias “La Pinky”, no ha sido recapturado y permanece prófugo dentro de los dos procesos. La sentencia contra los demás integrantes cierra, en primera instancia, dos causas judiciales relacionadas con uno de los casos de secuestro extorsivo más graves registrados en Guayaquil durante 2025.

Los secuestros y las extorsiones se han consolidado como dos de los delitos de mayor crecimiento en Ecuador durante los últimos años y continúan siendo una de las principales preocupaciones de seguridad en 2026.

Las autoridades atribuyen este fenómeno a la expansión de grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras economías ilegales, que han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante el cobro de “vacunas”, amenazas a comerciantes y secuestros extorsivos. Solo entre enero y abril de 2026, decenas de intervenciones permitieron la captura de más de 300 sospechosos relacionados con estos delitos, la liberación de víctimas y la prevención del pago de varios millones de dólares exigidos por estructuras criminales. Entre las organizaciones mencionadas en las investigaciones aparecen grupos como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones.

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