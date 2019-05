Tuve que pasar por ciertas situaciones como que no me dejaran jugar o que no me aceptaran los clubes de barrio. Cuando me aceptó Cementistas en futsal, no me dejaban jugar los torneos por ser mujer. Sufrí comentarios y discriminaciones en la cancha desde chica. Costó bastante, sobre todo porque eso le dolía más a mi familia que a mí misma, yo seguía pensando en lo que quería. Al día de hoy en alguna foto que subo aparece algún comentario machista o discriminatorio, pero cada vez son menos y eso es lo importante.