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Tener Apple Music gratis sería posible: este sería el plan para copiar lo que hace Spotify

La aplicación estaría pensando en un modelo con límites de saltos y elección de canciones

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Apple Music tiene una promoción para nuevos usuarios del servicio.
Apple Music evalúa incorporar un plan gratuito para competir con Spotify y aumentar su base de usuarios a nivel global.

Apple Music estaría por sumarse al modelo de acceso gratuito, una modalidad que hasta ahora había rechazado. Las filtraciones en el código de la aplicación para Android dan una idea de un plan similar a la propuesta de Spotify, con el objetivo de abrir la plataforma a millones de usuarios.

Aaron Perris, analista de MacRumors y experto en descubrir novedades ocultas en versiones beta, fue el encargado de revelar los detalles de este cambio en la aplicación de Apple, que durante once años mantuvo un modelo exclusivamente de pago.

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Cómo sería el plan gratuito de Apple Music

El punto de partida para la ola de especulaciones fue el análisis de la versión beta de Apple Music para Android. Entre los fragmentos de código detectados sobresalen dos mensajes clave: uno que avisa cuando el usuario ha alcanzado el “límite de saltos de canción” y otro que indica que “se requiere acceso premium” para determinadas funciones.

Estos mensajes no tienen sentido dentro del modelo actual de Apple Music, donde todo usuario con suscripción activa puede utilizar la plataforma sin restricciones y, durante el periodo de prueba gratuito, disfruta de las mismas ventajas.

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Apple Music se encuentra de promoción y da tres meses de servicio totalmente gratuito.
No existen certezas sobre si el plan gratuito de Apple Music incluirá publicidad entre canciones como en Spotify y YouTube Music. (Apple)

La presencia de estas cadenas de texto apunta directamente a una segmentación de usuarios: quienes accedan sin pagar enfrentarán limitaciones, tal como ocurre en las versiones gratuitas de Spotify o YouTube Music.

Las filtraciones no solo anticipan la llegada de un plan sin coste, sino que también detallan cómo sería la experiencia de uso para quienes opten por esta modalidad.

Estas restricciones podrían incluir la reproducción aleatoria obligatoria en ciertas listas, la imposibilidad de elegir canciones específicas en cualquier momento y notificaciones periódicas para incentivar la migración a la suscripción Premium. El código también sugiere que para acceder a la reproducción ilimitada sin interrupciones sería necesario pagar la cuota mensual.

Hasta el momento, no hay certeza sobre si el modo gratuito incluirá publicidad entre canciones, como ocurre en Spotify y YouTube Music, o si simplemente se tratará de un esquema limitado en funciones.

música - canciones - IA - personas - tecnología - 28 de mayo
El nuevo plan sin coste podría segmentar usuarios y limitar ciertas funciones, siguiendo el modelo exitoso de la competencia en streaming musical. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tampoco está definido si Apple planea lanzar un plan más económico con restricciones, siguiendo el antecedente de Apple Music Voice, que permitía acceder al servicio solo mediante Siri y fue retirado tras un corto tiempo en el mercado.

Por qué Apple Music apostaría por un plan gratuito

La posible llegada de un plan gratuito representa una ruptura con la doctrina histórica de Apple Music. Oliver Schusser, vicepresidente del servicio, reafirmó hace apenas un mes que la compañía se siente “orgullosa” de ser uno de los pocos servicios de streaming musical sin modalidad gratuita.

Según sus palabras, ofrecer música con anuncios o limitaciones perjudica a los artistas y devalúa la plataforma.

Sin embargo, la presión del mercado parece haber inclinado la balanza. Un informe de Midia Research publicado en 2025 calificó de “decepcionante” el crecimiento de suscriptores de Apple Music en 2024, con apenas 6 millones de usuarios de pago, frente a los 30 millones de Spotify y los más de 350 millones que suman YouTube Music y sus servicios asociados.

Las cifras reflejan que el modelo exclusivo de pago se ha convertido en un obstáculo para captar nuevos usuarios, especialmente fuera del ecosistema de dispositivos Apple.

Primer plano de una mujer con cabello rizado, gafas y auriculares negros, usando un smartphone para una transcripción de audio a texto en un café.
El código filtrado apunta al interés de Apple por captar usuarios de Android y desafiar la hegemonía de Spotify en plataformas rivales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hecho de que el código filtrado pertenezca a la versión de Android muestra la intención de Apple de competir en igualdad de condiciones en plataformas rivales, donde Spotify domina con su propuesta freemium y la base de usuarios potenciales es mucho mayor.

El momento para un anuncio oficial podría llegar en la próxima conferencia anual de desarrolladores, WWDC 2026, que se celebrará el 8 de junio. Este evento ya fue, años atrás, el escenario de la presentación de Apple Music y podría convertirse nuevamente en el punto de partida para una nueva etapa del servicio.

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