Presunta compra de votos en Popayán: entre los capturados estaría una edil del Pacto Histórico

Sandra Segura Victoria, edil de la comuna 2 de Popayán, fue capturada junto con otras cuatro personas durante un operativo de las autoridades en una carpa señalada de estar relacionada con una presunta red de compra de votos - crédito @supershadai/X

Una edil de Popayán vinculada al Pacto Histórico se encuentra entre las cinco personas capturadas por las autoridades durante una investigación por presuntas irregularidades electorales detectadas en la jornada de votación del pasado 31 de mayo.

Se trataría de Sandra Segura Victoria, edil de la comuna 2 de la capital del Cauca, quien habría sido detenida junto con otras cuatro personas en una carpa instalada en Popayán y presentada como un supuesto punto de información para votantes, según el medio El Tiempo.

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Según la Fiscalía General de la Nación, el caso está relacionado con una investigación por posibles conductas asociadas a corrupción al sufragante.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 1.032.000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, tres planillas con registros de pagos y cinco escarapelas que identificaban a los ocupantes como presuntos testigos electorales. Además, en el lugar fueron encontrados dos tarjetones pedagógicos marcados en la casilla del candidato presidencial Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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Aunque inicialmente las identidades de los detenidos no fueron reveladas oficialmente, el diario citado informó que los capturados son José Heber Bolaños, Angie Tatiana Gutiérrez Ordóñez, Ysmaelin Tobar Chito, Gloria Tobar Chito y Sandra Segura Victoria.

Sandra Segura Victoria, edil de la comuna 2 de Popayán, fue detenida por las autoridades durante un operativo relacionado con una investigación por presuntos delitos electorales registrados en la jornada de votación del 31 de mayo - crédito @supershadai/X

De acuerdo con ese medio, Segura Victoria participa desde 2023 en la Junta de Acción Comunal de su sector y anteriormente trabajó como contratista de la Alcaldía de Popayán. En 2018 prestó servicios relacionados con la recopilación de información social, histórica y cultural para proyectos de planeación de espacios públicos.

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La edil también apareció en videos difundidos en redes sociales durante el procedimiento policial. En una de las grabaciones aseguró que estaba siendo detenida injustamente. “Están cometiendo una atrocidad, soy Sandra Segura, edil de la comuna 2 y me están llevando por estar en una mesa”, manifestó.

Fuentes judiciales citadas por El Tiempo señalaron que la captura de Segura Victoria ya fue legalizada. El proceso es adelantado por la Fiscalía Seccional 62 y el Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías de Popayán.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su momento que las cuatro personas fueron identificadas en actividades que presuntamente incluían la recepción de cédulas y la entrega de beneficios a potenciales votantes.

El funcionario explicó que, tras conocerse la información, la Policía Nacional y la Fiscalía activaron los protocolos de verificación e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si efectivamente se configuraron delitos electorales.

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El verdadero riesgo en las elecciones de Colombia reside en la compra de votos y la coacción armada, según el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Inmediatamente actuó la Policía Nacional, de la mano de la Fiscalía; están investigando de qué se trataba ello”, señaló Sánchez en declaraciones a medios de comunicación. El ministro agregó que las autoridades también recibieron reportes ciudadanos a través de la línea anticorrupción 157, algunos relacionados con presunto constreñimiento al sufragante y otras posibles irregularidades durante la jornada.

El caso forma parte del balance entregado por la Fiscalía sobre la jornada electoral del 31 de mayo, en la que fueron reportadas ocho capturas en diferentes regiones del país por delitos como corrupción al sufragante, voto fraudulento, falsedad y otras conductas contra los mecanismos de participación democrática.

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La captura de la edil y de las demás personas involucradas se produjo en medio de un amplio despliegue de seguridad implementado para las elecciones presidenciales. De acuerdo con el general Óscar Mauricio Rico Guzmán, gerente del Plan Democracia, más de 120.000 integrantes de la Policía Nacional fueron distribuidos en todo el país para custodiar los puestos y mesas de votación.

El oficial indicó que el dispositivo cubrió cerca del 90 % de las mesas instaladas para los comicios y que la estrategia fue diseñada durante varios meses con base en experiencias obtenidas en procesos electorales anteriores.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el uso de cámaras privadas para detectar maniobras de compra de votos en Popayán, Cauca - crédito Ministerio de Defensa

Dentro de ese mismo balance nacional, las autoridades reportaron cinco casos de incautación de dinero en efectivo que sumaban cerca de 780 millones de pesos. Uno de los hechos más llamativos ocurrió en Cundinamarca, donde fue capturado un joven que transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo mientras se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje.

El director de la Dijín, coronel Elver Alfonso, informó que el dinero quedó a disposición de la Fiscalía mientras se establece su procedencia y posible relación con actividades ilícitas vinculadas al proceso electoral.

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